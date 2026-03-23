Samsun'da alkolden işlem yapılan sürücü, yeniden yola çıkıp kaza yaptı: 4 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin C.Y. (30) idaresindeki 06 PLM 49 plakalı otomobil, daha önce Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada durduruldu. Yapılan kontrolde 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem uygulandı.

İşlemlerin ardından yeniden direksiyon başına geçen aynı sürücü, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp sürüklendi. Kazada sürücü Engin C.Y. ile birlikte Fırat Y. (18), Sahra S. (36) ve kızı R.K. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.