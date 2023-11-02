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Samsun'da alışverişi için çağırıp dehşeti yaşattılar

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#Samsun#Polis#Darp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 15:55

Samsun'da, silah alışverişi yapmak için çağırdığı otuz iki yaşındaki M.B.'yi darbedip 30 bin lirasını gasbeden D.K. ve 2 arkadaşı yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 50 fişek ve 1 muşta ele geçirildi. A.H.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Olay, 3 gün önce, Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., sosyal medya üzerinden haberleşip silah alışverişi için gittiği yerde; arkadaşı D.K. (32) ile İ.D. (18) ve A.H.Y. (18) tarafından darbedilip 30 bin lirası gasbedildi. Daha sonra M.B.'nin otomobiliyle kendilerini kent merkezine bıraktıran şüpheliler, kaçtı. M.B.'nin şikayetiyle çalışma başlatan polis, şüphelileri dün, yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, İ.D.'nin daha önce 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan ceza aldığı, 3 gün önce ise tahliye edildiği öğrenildi.

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#Samsun#Polis#Darp

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