×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da akılalmaz olay: Raftan topladığı ürünleri iade edip 7 bin lira gasp etti

Güncelleme Tarihi:

#Market Gaspı#Bıçaklı Soygun#Samsun Suç
Samsunda akılalmaz olay: Raftan topladığı ürünleri iade edip 7 bin lira gasp etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 17:07

Samsun'da raflardan aldığı ürünleri daha önce başka şubeden aldığını iddia ederek iade etmek isteyen A.A. (57), talebi kabul edilmeyince kasiyere bıçak çekip kasadaki 7 bin TL'yi gasp etti. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, şüpheliyi suç aleti ve parayla birlikte içeride yakaladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.(57), marketten bal, sıvı yağ, içki, terlik ve meyve bıçağı aldı. Meyve bıçağını cebine koyan A.A., diğer ürünleri alışveriş sepetine doldurarak kasaya geldi.

Samsunda akılalmaz olay: Raftan topladığı ürünleri iade edip 7 bin lira gasp etti

Ürünleri daha önce aynı marketin başka şubesinden satın aldığını ve iade etmek istediğini öne sürerek parasını isteyen A.A.'ya kasada bulunan kasiyer, ürünlerin fişini sordu. Kasiyerin A.A.’ya markete dışarıdan elleri boş şekilde geldiğini ve ürünleri market içerisinden alışveriş sepetine doldurduğunu hatırlatması üzerine şüpheli, cebindeki bıçağı çıkararak mağaza görevlisini tehdit etti.

Haberin Devamı

Samsunda akılalmaz olay: Raftan topladığı ürünleri iade edip 7 bin lira gasp etti

A.A., daha sonra yazar kasadan 7 bin TL para alarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Market çalışanlarının şahsı oyalayıp durumu polise bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek A.A.’yı suç aleti bıçak ve parayla birlikte market içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözden KaçmasınAnkara Gölbaşında orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldıAnkara Gölbaşı'nda orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Market Gaspı#Bıçaklı Soygun#Samsun Suç

BAKMADAN GEÇME!