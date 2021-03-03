MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da akılalmaz hırsızlık! Filyasyon ekibi tulumuyla...
GeriGündem Samsun'da akılalmaz hırsızlık! Filyasyon ekibi tulumuyla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 03.03.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Samsun'da akılalmaz hırsızlık! Filyasyon ekibi tulumuyla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da akılalmaz hırsızlık! Filyasyon ekibi tulumuyla...

Samsun'da Serkan Aygün (34) isimli şahıs, koronavirüsle mücadele eden filyasyon görevlilerinin kullandığı koruyucu tulumu giyip maske takarak girdiği büfeden 6 bin liralık sigara çaldı. Aygün tutuklanırken hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Samsunda akılalmaz hırsızlık Filyasyon ekibi tulumuyla...

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler görüntülerden şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını belirlendi. Şüphelinin Serkan Aygün olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsunda akılalmaz hırsızlık Filyasyon ekibi tulumuyla...

'SARHOŞTUM' DEDİ, TUTUKLANDI

Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi