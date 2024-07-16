×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi! Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Doktor#Kavga
Samsunda aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 16:41

Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 doktor arasında kavga çıktı. Yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Atakum ilçesi Körfez Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T. ile aynı yerde görev yapan Dr. D.D. arasında kişisel problemlerden dolayı ilk olarak tartışma çıktı. Akabinde olay yerine Dr. D.D.'nin eşi Dr. O.D.'nin gelmesiyle kavga çıktı. Kavga eden doktorlar o sırada aile sağlığı merkezinde bulunan kişiler tarafından ayrıldı. Doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını ve randevu konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Doktor#Kavga

BAKMADAN GEÇME!