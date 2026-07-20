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Samsun'da acı olay: İnşaatta iskele çöktü 1 işçi hayatını kaybetti

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#Samsun#İnşaat#İşçi Kazası
Samsunda acı olay: İnşaatta iskele çöktü 1 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 12:36

Samsun'un Bafra ilçesindeki inşaatta iskelenin çökmesi sonucu düşen işçi Cemil Şahinbaş (47), hayatını kaybetti.

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Olay, Yakıntaş Mahallesi Tohtamış mevkisinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katındaki iskele üzerinde çalışan Cemil Şahinbaş, iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü.

Düşmenin ardından iskelenin altında kalan Şahinbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Şahinbaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#İnşaat#İşçi Kazası

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