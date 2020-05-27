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Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Samsun’da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı

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Samsun’da 9 yeni vaka saptandı, filyasyon çalışması başlatıldı
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SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, 9 yeni pozitif vaka tespit edildi. Kentte filyasyon taraması çalışmaları başlatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı ve sosyal mesafe vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 yeni pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Virüs hala aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı. Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanımına, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim” denildi.

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