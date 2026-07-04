Samsun’da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda meydana geldi. Freni tutmadığı iddia edilen S.A. (57) yönetimindeki saman yüklü TIR’ın neden olduğu kazada 8 araç birbirine girdi.

4 otomobil, 2 TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada B.S.’nin (33) kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.