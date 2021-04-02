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Gündem
Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

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Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

SAMSUN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Ankara yolu üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı ve İstanbul’dan Rize'ye gittikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden göçmenler emniyete götürüldü.

 

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