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Samsun'da 5 gündür kayıptı! Aracında ölü bulundu

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#Samsun#İlkadım#Kayıp
Samsunda 5 gündür kayıptı Aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 09:38

Samsun'da 5 gündür yakınları tarafından haber alınamayan pastane sahibi park halindeki aracının içinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerasası Otobüs Terminali yanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan ve yakınlarının 5 gündür kendisinden haber alamadığı öğrenilen pastane sahibi İhsan Kulanoğlu (43) aracında ölü bulundu.

3 çocuk babası İhsan Kulanoğlu'nun yakınları 5 gündür kendisinden haber alamamaları üzerine aracını otogar yakınında park edilmiş olarak fark ettiler. Olay polise haber verildi.

Samsunda 5 gündür kayıptı Aracında ölü bulundu

Olay yerine giden polis aracın kapısının kilitli olduğunu ve içinden de koku geldiğini tespit etti. İtfaiye yardımı ile aracın kapısı ayırıcı aleti ile açıldı ve şahsın ön koltuk ile arka koltuk arasında cesedi bulundu.

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İhsan Kulanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#İlkadım#Kayıp

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