Samsun’da 425 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini aldığı E.T., S.K., Ü.K., M.Ç. ve D.T.’yi takibe aldı. Akraba oldukları öğrenilen şüphelilerin İlkadım ve Atakum ilçelerindeki belirlenen adreslerine yönelik operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2’si kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.