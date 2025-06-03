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Samsun'da 4 öğrenci hastanelik oldu

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#Gıda Zehirlenmesi#Yemek Zehirlenmesi#Mide Bulantısı
Samsunda 4 öğrenci hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 14:36

Samsun'da 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Samsunda 4 öğrenci hastanelik oldu

4 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Gıda Zehirlenmesi#Yemek Zehirlenmesi#Mide Bulantısı

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