Samsun’da 3 ilçede eğitime kar engeli

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Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



"Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için (14.03.2023 Salı) eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler de bugün izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde de Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ile 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri için okullar tatil edilmiştir. Ladik ilçe genelinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir.”