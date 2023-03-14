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Samsun’da 3 ilçede eğitime kar engeli

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#Kar#Samsun#Eğitim
Samsun’da 3 ilçede eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 08:40

Samsun'un iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için (14.03.2023 Salı) eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler de bugün izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde de Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ile 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri için okullar tatil edilmiştir. Ladik ilçe genelinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir.”

Samsun’da 3 ilçede eğitime kar engeli

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#Kar#Samsun#Eğitim

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