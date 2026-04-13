Samsun'da 2 tane var: Park ve yol kenarlarında kullanılıyor

Uzaktan kumanda ile personel tarafından kontrol edilen robotlar, geniş alanlarda hızlı ve etkili biçimde çim biçme işlemi gerçekleştiriyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de iş gücü daha verimli kullanılıyor.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Yasin Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teknolojiyi belediye hizmetlerine entegre ettiklerini vurguladı.

Yıldırım, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın nefes aldığı yeşil alanlarda, parklarımızda ve yol kenarlarında günümüz teknolojisinden faydalanarak çim biçme robotlarını ekiplerimize dâhil ettik. Bu sistem sayesinde bakım ve onarım süresi ile iş yükünü ciddi oranda azaltarak hizmetlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik" dedi.Yeni uygulama ile personelin iş yükünün hafiflediğini ifade eden Yıldırım, "Çalışma arkadaşlarımız artık daha fazla noktada bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarına odaklanabiliyor. Amacımız; ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, ailelerin ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği temiz, konforlu ve sürdürülebilir yeşil alanlar sunmak" diye konuştu.