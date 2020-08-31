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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Samsun'da 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı

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Samsun'da 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı
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SAMSUN’da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki kahvenin önünde meydana geldi. Daha önce silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.’ye (56) ait kahvede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53), Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 29 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve 1 evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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