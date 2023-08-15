Samsun'da 2 ayda 10 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 'trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan' sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Haziran ve Temmuz aylarında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Haziran ve Temmuz aylarında Samsun’da 896 ölümlü-yaralamalı ve 946 maddi hasarlı toplamda bin 842 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, bin 146 kişi yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 577 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında 101 bin 589 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 73 bin 748 kişi yaralandı, 577 kişi ise öldü. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 2 bin 176'sını bisiklet, 8'ini at arabası, 4 bin 151'ini motorlu bisiklet, 15 bin 381’ini motosiklet, 37 bin 546'sını otomobil, bin 718'ini minibüs, 10 bin 463'ünü kamyonet, bin 432’sini kamyon, bin 538’ini çekici, bin 95'ini otobüs, 764'ünü traktör, 37'sini arazi taşıtı, 158'ini özel amaçlı, 85'ini iş makinesi, 49'unu ambulans, 33'ünü tanker, 14’ünü tren, 15'ini tramvay ve bin 628’ini diğer araçlar oluşturdu.