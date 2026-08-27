Samsun'da 18 yaşındaki Esra'nın elektrikli bisikletiyle can verdiği feci kaza kamerada

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan 18 yaşındaki Esra Turan’ın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Melik Mahallesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Esra Turan’a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Esra Turan’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.