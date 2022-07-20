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Samsun'da 14 gündür aranan otizmli çocuğun bataklıkta cansız bedeni bulundu

#Samsun#Çarşamba#Kayıp Çocuk
Samsunda 14 gündür aranan otizmli çocuğun bataklıkta cansız bedeni bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 14 gündür aranan otizmli Emine Ayhan'ın (10), kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.

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Çarşamba ilçesinde yaşayan Ayhan ailesi, 7 Temmuz akşamı otizmli kızları Emine Ayhan'ın kayıp olduğu ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Aramalarda Yeşilırmak kenarında Emine Ayhan'a ait tişört bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taradı. Ekipler, tekrar ilçeye bağlı Hacılıçay Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Samsunda 14 gündür aranan otizmli çocuğun bataklıkta cansız bedeni bulundu

Bugün jandarmaya ait kadavra köpeği, Ayhan’ın kaybolduğu bölgenin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta ceset buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Emine Ayhan'ın a ait olduğu tespit edildi.

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Emine Ayhan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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#Samsun#Çarşamba#Kayıp Çocuk

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