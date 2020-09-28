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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Samsun’da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

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Samsun’da 11 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
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SAMSUN’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül tarihinde İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece sınır dışı edildi. 4 şüphelinin ise emniyette ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

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