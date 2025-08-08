Haberin Devamı

Milli Mücadele’nin öncü kenti Samsun’a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası’nın takdim edildiği TBMM Şeref Holü’ndeki İstiklal Madalyası Takdim Töreni’ne, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Güler’in yanı sıra tüm partilerden temsilciler, milletvekilleri, Samsun il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kurtulmuş konuşmasında özellikle salondaki şehit yakınları ve gazilere seslendi. “Bu yeni süreç konusunda ola ki birtakım çekinceler olabilir” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

MÜZAKERE YAPMIYORUZ

“Şunu çok açık söylemek isterim. TBMM’de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir. Terör örgütünün kendisini feshetme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi, TBMM çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek TBMM Genel Kurulu’na, Meclis’in iradesine sunulmasıdır. Bu çerçevede terör örgütü ile ortak bir müzakere içinde değiliz. Tam tersine Terörsüz Türkiye için terör örgütünün feshiyle birlikte başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir.





MİLLİ MÜCADELE MİRASIMIZ

Milli Mücadele’nin en temel üç hususiyetini asla unutmayacağız. Bunlardan birisi birlik ve beraberlik ruhudur. İç cephemizin tahkim edilmesi bağımsızlık mücadelesinin en önemli unsurlarından biriydi ve en önemli mirastır. İkincisi bağımsızlık ruhuydu. Bizim milletimizin en önemli hasletlerinden birisi asla ve asla müstemleke karşısında boyun eğmemek, asla bağımsızlıktan vazgeçmemektir. Bağımsızlık ruhu aynı zamanda antiemperyalist olmak demektir. Bir diğer özelliğimiz ise özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüzdür. Bu üç önemli öğretiyi, 19 Mayıs ile başlayan Milli Mücadelemizin bize bıraktığı en büyük miras olarak görmeli ve buna göre hareket etmeliyiz.”

ATATÜRK İMZALADI 30. BAŞKAN VERDİ

Törende Meclis Başkanı Kurtulmuş, Samsun’un 101 yıl önce hak ettiği İstiklal Madalyası ve Beratı, Vali Orhan Tavlı’ya teslim etti.

Kurtulmuş, “İlk Cumhurbaşkanımız, ilk Meclis Başkanımız Atatürk’ün imzasıyla verilen bu İstiklal Madalyası’nı bugün 30’uncu Meclis Başkanı olarak fiilen tevdi etmekten dolayı çok büyük onur duyuyorum” dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de “İşte bugün gecikmiş ama eksilmeyen tarihi bir hakkı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu, ilk adımı atanlara ‘Unutmadık’ diyerek şanlı ecdadımızın mirasına sahip çıkma kararlılığımızı göstermektir” görüşünü dile getirdi.