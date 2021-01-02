MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
GeriGündem Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Samsun'da insanlar evlerinde kaldı. Otogar, şehirlerarası çevre yolu, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal ve Lise Caddesi ile park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.
Polis ekipleri kavşaklarda denetim yaptı.
Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.
Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu geçiriyor.
Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı kentte sessizlik hakim.
Yılbaşı tatili nedeniyle 3 gün sürecek kısıtlamanın ikinci gününde vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğu görülüyor.
Öte yandan kolluk kuvvetlerinin kısıtlama kapsamında denetimleri sürüyor. Sabit ve mobil ekipler ihlallere karşı kesintisiz denetim yapıyor.
Kastamonu'da kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
Polis ekipleri, kentin belirli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle