Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek kavşaklarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

- Tokat

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı.

Vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, maske de dağıttı.

Tarlada pancar söken çiftçilerin yanına giden ekipler, vatandaşlara maske verdi.

Kadın çiftçilerden Ayşe Doğan, yaptığı açıklamada, gün boyu pancar söktüklerini söyledi.

Çalışmak zorunda olduklarını anlatan Doğan, "İnşallah tez zamanda bu hastalık biter. Üstümüzden bu hastalık kalkarsa daha güzel olur. Hepimiz sıkıntıdayız. Tarlaya gelmezsen olmuyor." dedi.

- Sinop

Sinop'ta da Vali Vekili Abdullah Şahin başkanlığındaki heyet tarafından kentin işlek caddeleri ile pazar yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Şahin, denetim sırasında, vatandaşlardan üç önemli kurala mutlaka uymalarını isteyerek, salgınla hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Emniyet ve jandarma ekipleri ise toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaptı.

- Çorum

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri kent merkezinde vatandaşları maske, sosyal mesafe ve sigara içilmemesi konularında denetlerken, iş yerleri ise İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında inceleniyor.

Jandarma ekipleri ise başta ilçe bağlantı yolları olmak üzere araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapıyor. Kapalı olması gereken köy kahvehanelerini kontrol eden jandarma ekipleri, ayrıca vatandaşları salgınla mücadele kapsamında alınan kararlar konusunda bilgilendiriyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Buharaevler Mahallesi'ndeki perşembe pazarında denetim yaptı.

Candan, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uygun davranmayan vatandaşları uyardı.

Bir vatandaştan, pazarda üzüm yemek için çıkardığı maskesini takmasını isteyen Candan, bu kişiye "Virüs hiç affetmez. Kendine fazla güvenmeyeceksin, gençliğine fazla güvenme." uyarısında bulundu.

Candan, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "Ben gencim, maske takmasam da olur." gibi yanlış düşüncelere sahip olabildiğini, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz uyması gerektiğini söyledi.

Çorum'da pazar yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Candan, esnafın sabah HES kodu sorgulaması yapılarak içeri alındığını, gün boyu da sıkı denetim yapıldığını kaydetti.

- Kastamonu

Kastamonu'da ise polis, jandarma ve zabıta ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere çok sayıda işçi çalıştıran fabrikalar ile personel servislerinde denetim yapıldı.

Polis ekipleri merkez ve ilçelerde, jandarma ise köy ile kırsalda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İstasyon Kapalı Halk Pazarı'nda denetim yaptı.

Havaların soğumasıyla koronavirüsle birlikte grip ve benzeri virüslerin de riski artırdığını belirten Masatlı, "maske-mesafe-hijyen" kuralının diğer hastalıklara karşı da koruma sağladığını belirtti.

Pazar yerini denetleyerek hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını anlatan Masatlı, "Bu salgını hep beraber toplumsal diyalogla, toplumsal mutabakatla inşallah defedeceğiz ve özlediğimiz sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız." diye konuştu.



