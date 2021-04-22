Samsun Valisi Dağlı'dan mutasyonlu virüsün rehavet ortamında hızlı yayılım gösterebileceği uyarısı

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında düşüş eğilimi yakalandığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

Mutasyonlu virüsün en ufak bir rehavet ortamında çok daha hızlı yayılım gösterebileceğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerini en aza indireceğimize yönelik inancımızın arttığı bu süreçte 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının salgın zincirinin bir nebze olsun kırılması ve düşüşün kalıcı olması açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Elbette asıl faydayı, kısıtlama süresince tedbir ve kurallara uyarak yapacağımızı unutmayalım. İftar, sahur ve teravihlerde kesinlikle bir araya gelmeyerek, taziyeleri telefonla yaparak kendi çabamızla görebileceğimizi unutmayalım. Aşılama çalışmalarımız kısıtlama süresince de saat 24.00'e kadar devam edeceğinden, isteyen vatandaşlarımızın iftardan sonra da aşı yaptırabileceğini ve kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini bir kez daha hatırlatmak istiyor, sağlıklı günler diliyorum."

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