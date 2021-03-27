Samsun Valisi Dağlı: Tahammül kalmadı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayısında üç haftadır ilk sırada yer alan Samsun’da Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrı yaptı. COVID-19 pozitif kişilerle temaslıların filyasyon ekiplerine bildirilmemesinin risk oluşturduğunu söyleyen Vali Dağlı, şu çağrıda bulundu: “Yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik şu anda. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok, onun için son olarak ben uyarılarımı yapmak istiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmasınlar, kurallara uysunlar, aksi takdirde yoğun bakım ünitelerini de kaldıramayız.”

ŞAŞIRTMALI DENETİM

Denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Vali Dağlı, şu bilgileri verdi: “Günde 2 bin civarında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü, evlerine gidilerek yapılıyor. Kesinlikle günde bir defa değil, değişik zamanlarda şaşırtmalı olacak şekilde denetimleri yapıyoruz. En önemli konu, temaslıların söylenmemesi. Bazı pozitif vakalar sokakta yakalanıyor. Pozitif vakaların dışarıda gezmesi büyük risk taşıyor. Evde toplu buluşmalar olduğunda, örneğin doğum günü kutlaması yapıldığı zaman bizlere mutlaka haber versinler. Onlara gerekli cezaları yazıyoruz.”

13-19 Mart tarihleri arasındaki risk haritasına göre Samsun, 100 binde 508.97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada.

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