Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Samsun Valisi Dağlı açıkladı: TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST#Samsun#Zülkif Dağlı
Samsun Valisi Dağlı açıkladı: TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 20:35

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST Karadeniz'in düzenleneceği Samsun-Çarşamba Havalimanı'na özel araçlarla gidilemeyeceğini, vatandaşların özel araçları belirlenen otoparklara bırakarak, otobüs ringleriyle alana taşınacağını söyledi.

Haberin Devamı

Samsun’da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ulaşım araçları belli oldu. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz hazırlıkları kapsamında Samsun Valisi Zülkif Dağlı, basın mensupları ile bir araya geldi.

FESTİVAL ALANINA ÖZEL ARAÇLARA İZİN YOK

Türkiye’nin 4 bir yanından gelecek vatandaşların ringler ile festival alanına taşınacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “TEKNOFEST’in yapılacağı alanda gece-gündüz hummalı bir çalışma devam ediyor. Alanımız festivale hazırlanıyor. En önemli konu; il ve ilçe dışından gelecek konukların bu alana nasıl ulaşacağı durumu. Bununla ilgili bir dizi tedbir alındı. Vatandaşlarımızın tramvay ile gelmelerini öneriyoruz. Tramvayın son istasyonu stadın yanında. Vatandaşlar buraya kadar geldikten sonra ring seferler yani otobüslerimiz hazır olacak. Buradan da vatandaşlar havalimanına taşınacak. Dönüş de aynı şekilde olacak. Özel aracıyla gelecek vatandaşlarımız da 19 Mayıs Stadyumu, Lojistik Merkez ve Çarşamba’da oluşturulacak otoparklarda araçlarını park etmek suretiyle oralarda hazır bekleyecek, otobüslerle havalimanına nakledilecek. Yani TEKNOFEST’in yapılacağı havalimanına özel araçlar ile gelinemeyecek, otobüslerle gelinecek. Doğudan gelecek misafirlerimiz araçlarını Çarşamba’daki otoparklara bırakacak. 10 bin araç kapasiteli otoparkı bu şekilde oluşturduk. Park yerlerimizde zabıtalar, T3 Vakfı görevlileri, polis memurları olacak. Yönlendirme levhalarıyla da ulaşımı kolaylaştırmış olacağız” dedi.

Haberin Devamı

“KATILIMCILARIN İNTERNETTEN KAYIT OLMALARI ÖNEMLİ”

Festivale gelecek vatandaşların internet üzerinden kayıt yaptırmalarının çok önemli olduğunun altını çizen Zülkif Dağlı, “Festivale gelecekler için kayıtlar başladı. Vatandaşlarımız dünyanın 4 bir yanından kayıtlarını yapıyorlar. Kayıtlar, internet üzerinden çok basit bir şekilde yapılıyor. TEKNOFEST’e gelecekler mutlaka internetten kayıtlarını yaptırsınlar, aksi takdirde burada yığılma ve kuyruklar oluşabilir. Ayrıca festival alanında yeme içme mekanları, dinlenme mekanları ve kişisel ihtiyaçların karşılanacağı alanlar oluşturuldu” diye konuşu.

Haberin Devamı

2 BİN 774 GÜVENLİK GÜCÜ GÖREV ALACAK

Vali Dağlı ayrıca festival kapsamında 2 bin 774 kişilik güvenlik güçleriyle asayişi sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST#Samsun#Zülkif Dağlı

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger