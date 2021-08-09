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Tayfur KARA- Mustafa İNAN/TERME, (Samsun), (DHA) / AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Samsun Terme'de alarm! Sele karşı uyarı anonsları yapılıyor

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Samsun Terme'de alarm! Sele karşı uyarı anonsları yapılıyor

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Terme Çayı’nın debisi yükseldi, taşma noktasına geldi. Güvenlik gerekçesiyle çay üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden olası sel ve taşkınlara karşı uyarı anonsları yapılıyor.

Kentte dün gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Terme'de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Terme Çayı’nın debisi yükselip, taşma noktasına geldi.

Harekete geçen ekipler, dere kenarları ve köprüleri güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı.

HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPILIYOR

Terme Belediyesi ekipleri, hoparlörlerden olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor. Sağanağın etkilediği bazı tarım arazilerinin de hasar gördüğü öğrenilirken, bölgede yağış da devam ediyor.

Samsun Termede alarm Sele karşı uyarı anonsları yapılıyor

Meteorolojiden hava durumu raporu Kuvvetli yağış uyarısı: Turuncu alarm verildi
Meteoroloji'den hava durumu raporu! Kuvvetli yağış uyarısı: Turuncu alarm verildi

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışların, Bartın'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un batısında çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, 12 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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