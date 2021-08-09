Samsun Terme'de alarm! Sele karşı uyarı anonsları yapılıyor

Kentte dün gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Terme'de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Terme Çayı’nın debisi yükselip, taşma noktasına geldi.

Harekete geçen ekipler, dere kenarları ve köprüleri güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı.

HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPILIYOR

Terme Belediyesi ekipleri, hoparlörlerden olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor. Sağanağın etkilediği bazı tarım arazilerinin de hasar gördüğü öğrenilirken, bölgede yağış da devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışların, Bartın'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un batısında çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, 12 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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