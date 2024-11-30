Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bakanlık olarak Trabzon’a yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Trabzon'a biz yaklaşık 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapmışız AK Parti hükümetlerimiz döneminde. Havalimanında iner inmez incelemelerde bulunduk. Kısa vadedeki ihtiyaçlarımızı karşılayacak imalatlar yapıyoruz. İlerleyen zamanlar için bir Trabzon Havaalanı projemize de devam ediyoruz onu da inşallah hayata geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEM HATTININ PROJE İHALESİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistem projesinden de bahsederek, “Uzun zamanın emeğidir, uzun zamandır tartışmasıdır. Bunu artık ete kemiğe büründürüyoruz. O raylı sistemin proje ihalesini yaptık ve çalışmalara başlayacağız. Hızlıca da inşallah onun yapımını bitirip Akçaabat’tan Yomra’ya kadar şehrin 3’te 2 nüfusuna hitap edecek olan bir projeyi hayata geçireceğiz.” dedi.

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SAMSUN-SARP DEMİRYOLU 10 MİLYON İNSANA HİZMET EDECEK

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Karadeniz'de siz sırtınızı denize verdiğiniz zaman baktığınız vadi en doğru vadidir. Güzergah için en doğru yoldur. O zaman biz bu demiryolu konusunda da Adil Bakanımız zamanında başlatılmış olan Samsun'dan başlayıp Sarp’a kadar gidecek olan projenin; proje yapımına inşallah başlıyoruz. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada 10 milyona yakın insanımıza hizmet edecek.” açıklamasında bulundu.

DEĞİRMENDERE TÜNELİ MAÇKA VE ERZURUM GÜZERGAHINI RAHATLATACAK

Trabzon'da 20’ye yakın karayolu projesinin devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:





“Güney Çevre Yolu’nun biz temelini atmıştık. Birileri sembolik tören yapıyorsunuz dediler. Şimdi bakın 2 tane yan yana 2 tane de devamında; 4 tane tünelde çalışmalar devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. Kanuni Bulvarının işlevini artıracak olan, Maçka'dan ve Erzurum'dan gelen yolu Trabzon sahiline bağlayacak olan Değirmendere Tünelinde de bir tüpün kazısını bitirdik. Tünel kaplamalarına devam ediyoruz. Diğerinde de inşallah yakında bitirmiş olacağız. Hizmeti açtığımızda bütün Maçka ve Erzurum güzergahını rahatlamış olacağız.”

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“DÜZKÖY YOLU’NU 2026’YA KADAR BİTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Düzköy yolunun da yapımının devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İnşallah 2025 yılında rahatlayacağız. 2026 yılında da Düzköy’e kadar tamamını bölünmüş yol olarak bitirmiş olacağız.” diye konuştu. Yıldızlı’da yapılması gereken işlere de değinen Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesiyle irtibatta olduklarını kaydetti.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Trabzon'da bildiğim kadarıyla 4 tane kongremiz kaldı. Sonrasında da il kongremizi yaparak inşallah biz de yolumuza devam edeceğiz. İyi bir ekibimiz var. İlçe olarak, ilçeler olarak, il olarak, Karadeniz olarak da biz çok güçlüyüz. Cumhurbaşkanımızın arkasında biz sapasağlam ve enerjimiz yenilenmiş şekilde durmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Trabzonlu siyasetçiler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Biz burada Büyükşehirde en yüksek oyu alacağız” sözünü verdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Çok şükür en yüksek oyu aldık ama Trabzon gerçekten daha iyisini yapma gücüne kudretine sahip. Bu kongreleri de buna vesile ederek inşallah Trabzon'un önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağını ve destek vereceğine ben canı gönülden inanıyorum.” diye konuştu.