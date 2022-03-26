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Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu

#Patlayıcı#Sahil#Samsun
Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu

Samsun’da sahile vuran mühimmat benzeri cismin patlayıcı özelliği olmayan Rus yapımı “hava ştandrosu” olduğu açıklandı.

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Olay, Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde M. Y. isimli vatandaş tarafından patlayıcı maddeye benzeyen bir cisim bulundu. Şahıs durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma PAMİT timince yapılan incelemede cismin patlayıcı özelliği olmayan “hava ştandrosu” olduğu tespit edildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden M. Y. isimli şahıs jandarmayı arayarak deniz kenarında patlayıcı maddeye benzer bir cisim gördüğünü beyan etmesi üzerine buluntu cismin çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Samsun İl Jandarma Komutanlığı PAMİT timince yapılan incelemede bulunan cismin; Rus menşeili deniz altı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan patlayıcı özelliği olmayan hava ştandrosu olduğu tespit edilmiştir. PAMİT timince buluntu cisim emniyet tedbirleri alınarak imha edilecektir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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#Patlayıcı#Sahil#Samsun

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