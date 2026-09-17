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Samsun polisinin fark ettiği gözyaşları dolandırıcılık şebekesini yaktı: 9 gözaltı, bir kurban son anda kurtarıldı!

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#Dolandırıcılık#Samsun Polisi#Şanlıurfa
Samsun polisinin fark ettiği gözyaşları dolandırıcılık şebekesini yaktı: 9 gözaltı, bir kurban son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 14:19

Sokakta ağlayan kadının durumu polise anlatmasıyla devreye giren Asayiş Şube ekipleri, soluğu Şanlıurfa Haliliye'deki kamera sistemli bağ evinde aldı. Koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri giren ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakalarken, çetenin telefonla tuzak kurduğu Ankara'daki bir başka kadının 2 milyon lirasını göndermesi de son anda engellendi.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sırasında ağlayan bir kadını fark ederek kendisiyle görüştü. Kadın, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evini satan kadın, satıştan elde ettiği paranın 2 milyon 329 bin TL'sini şüphelilerin verdiği banka hesaplarına gönderdi.

Bunun üzerine Samsun polisi, şüphelilerin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çok yönlü araştırmada şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Bağ evinin çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu da tespit edildi.

Samsun polisinin fark ettiği gözyaşları dolandırıcılık şebekesini yaktı: 9 gözaltı, bir kurban son anda kurtarıldı

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15 Eylül 2026'da Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak çalışmasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, Şanlıurfa'daki bağ evinin kapısını koçbaşıyla açarak içeri girdi. Evde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı belirlendi. Ekipler tarafından bulunan telefonlar muhafaza altına alındı.

Polis ekipleri bağ evine operasyon düzenlediği sırada şüphelilerin Ankara'da yaşayan bir kadınla telefon görüşmesini sürdürdüğü ortaya çıktı. Kadının, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Samsun polisinin fark ettiği gözyaşları dolandırıcılık şebekesini yaktı: 9 gözaltı, bir kurban son anda kurtarıldı

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefonun diğer ucundan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece kadının 2 milyon TL daha göndermesinin önüne geçildi.

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Bağ evinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve olayla ilgili diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Samsun polisinin fark ettiği gözyaşları dolandırıcılık şebekesini yaktı: 9 gözaltı, bir kurban son anda kurtarıldı

Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Dolandırıcılık#Samsun Polisi#Şanlıurfa

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