MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun - Ordu ve Giresun'da okullar açılacak mı? İşte en güncel bilgiler
GeriGündem Samsun - Ordu ve Giresun'da okullar açılacak mı? İşte en güncel bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.03.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Samsun - Ordu ve Giresun'da okullar açılacak mı? İşte en güncel bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun - Ordu ve Giresun'da okullar açılacak mı? İşte en güncel bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından okulların açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, Samsun - Ordu ve Giresun'a okullar açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Okulların açılışı da bu haritaya göre yapılacak. İşte, Samsun - Ordu ve Giresun'a ilişkin son bilgiler...

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Bu bilgiler ışığında, kırmızı grupta yer alan Samsun, Ordu ve Giresun'da, 8. ve 12. sınıflarlar hariç eğitim yüz yüze olmayacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi