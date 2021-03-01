Samsun - Ordu ve Giresun'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan yeni kararların ardından gündem oldu. Bilindiği üzere bu yaş grubundakiler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belirli saatlerde sokağa çıkabiliyordu. İşte, Samsun - Ordu ve Giresun'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasında son durum...

Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli kentlerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı ise her yerde devam edecek. Restoranlar ise düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli kentlerde 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Çok yüksek riskli şehirlerde ise kapalı kalacak.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

Bu bilgiler ışığında; kırımızı grupta yer alan Samsun, Ordu ve Giresun'da söz konusu yaş grupları için kısıtlamalar devam edecek. Ancak serbest saatlerde düzenleme yapılacak.