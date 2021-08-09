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DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

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Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollar göle döndü, Samsun-Ordu karayolunun bir kısmını trafiğe kapandı. Trafik, tali yoldan kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerine etkisini artırdı. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşerken, kentin yanı sıra tüm ilçelerde birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sağanan nedeniyle Samsun-Ordu karayolunun üst bölgelerinden gelen yağmur suları, trafiğin bu yönde aksamasına sebep oldu.

Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolları ile belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp, suyun tahliyesinin sağlanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında kapanan ana arterler yerine tali yolların kullanılmasına izin verildi.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli


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