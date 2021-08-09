Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerine etkisini artırdı. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşerken, kentin yanı sıra tüm ilçelerde birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sağanan nedeniyle Samsun-Ordu karayolunun üst bölgelerinden gelen yağmur suları, trafiğin bu yönde aksamasına sebep oldu.



Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolları ile belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp, suyun tahliyesinin sağlanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında kapanan ana arterler yerine tali yolların kullanılmasına izin verildi.







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