MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 6 kişi yakalandı
GeriGündem Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 6 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 6 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 6 kişi yakalandı

Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi