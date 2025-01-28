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Samsun Limanı'nda gemi yangını: Müdahale ediliyor

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#Samsun#Gemi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:43

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

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Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Limanında gemi yangını: Müdahale ediliyor

"PERSONELİN TAMAMI DIŞARI ÇIKTI"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

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#Samsun#Gemi#Yangın

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