Samsun Kültür Yolu Festivali’nde lezzet şöleni! Bafra pidesi, nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma yoğun ilgi gördü

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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle Samsun’un gastronomi zenginliği ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Danışma Kurulu tarafından belirlenen 44 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü görünür kılarken, Samsun’u gastronomi turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak öne çıkarıyor.

SAMSUN MUTFAĞININ ZENGİNLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

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Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas mutfaklarının izlerini taşıyan Samsun mutfağı, festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu. Araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Samsun’un zengin mutfak kültürüne dikkat çekildi. Şef Adnan Şahin, darplı pilav, kastri, sırık kebabı ve bölgenin zengin ot kültürünün Samsun mutfağının öne çıkan değerleri arasında yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası uygulamasının şehirlerin gastronomik mirasını görünür kılmak adına önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

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Festivalin gastronomi şeflerinden Deniz Şahin ve Duran Özdemir de Samsun'un deniz ve kara mutfağını bir araya getiren zengin gastronomi kültürüne dikkat çekerek, Nebiyan fasulyesi, Çarşamba pidesi ve levrek çıtlama gibi yöresel lezzetlerin kentin gastronomi turizmi açısından önemli değerler taşıdığını vurguladı.

LEZZET NOKTALARI YEREL İŞLETMELERE KATKI SAĞLADI

Festival kapsamında seçkide yer alan işletmeler de Lezzet Noktası uygulamasının sağladığı görünürlükten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ballı Baba Dondurma Atakum işletmecisi Serdar Aşkın, Lezzet Noktası uygulamasıyla birlikte işletmelerinin artık sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de daha fazla tanınır hale geldiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte mekanına olan ilginin arttığını ifade eden Aşkın, festivalin işletmesine önemli ivme kazandırdığını belirtti.

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Lezzet Noktaları projesinin Samsun gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyen Aşkın, aynı zamanda geleneksel yöntemlerle hazırlanan özel manda sütlü dondurmasının da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Nezahat Şahin Bafra Nokul ve Lokumevi’nin işletme sahibi Nezahat Şahin de festivalin yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Ata yadigarı tarifleri yaşatmak amacıyla 16 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Şahin, Bafra nokulu, kaymaklı lokum ve manda peynirli su böreğinin ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Niyazi Kesim Restoran’ın dördüncü kuşak temsilcisi Hazar Kesim ise festival süresince Samsun’da önemli bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, bu yoğunluğun kentin gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi ve manda peynirli pidenin büyük ilgi gördüğünü belirten Kesim, yerel üretim anlayışıyla hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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44 LEZZET NOKTASI YIL BOYU ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK

Lezzet Noktası uygulaması, yalnızca festival döneminde değil, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde hizmet veriyor. Samsun genelinde belirlenen 44 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası oluştururken şehrin kültürel ve turistik cazibesini de artırıyor.

Festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi, Samsun'un zengin mutfak mirasının daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlarken yerel işletmelere ve kent ekonomisine de önemli katkı sunuyor.