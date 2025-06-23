×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak

Güncelleme Tarihi:

#Samsun Kültür Yolu Festivali#Samsun#Onur Anıtı Ve Atatürk
Samsun Kültür Yolu Festivalinde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 17:46

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, zemininde Onur Anıtı ve Atatürk'ün imzası yer alan kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Merkezi'nde farklı bir etkinlik düzenlendi.

Kenevir üretiminin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı kentte, kenevirden yapılan kağıdın zemininde Samsun'un simgesi Onur Anıtı ile Atatürk'ün imzası yer aldı. Yaklaşık 1,5 uzunluğunda 1 metre genişliğindeki kağıda katılımcılar imza atmaya başladı.

Samsun Kültür Yolu Festivalinde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Ayşe Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 1919 imzaya ulaştığında sona ereceğini söyledi.

Samsun Kültür Yolu Festivalinde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak

Haberin Devamı

Yılmaz, "Bir İmza Bin Sevda Onur Anıtı" etkinliğinde Atatürk'ün Onur Anıtı ile imzasının yer aldığı kenevirden yapılan kağıt zemin imzaya açıldı. Festival boyunca 1919 imza toplamayı planlıyoruz. İmza etkinliğine teveccüh çok. Tasarım da çok beğenildi. Heykel ve imzanın kenarını tezhip bordür çalışıyoruz. Eser tamamlandıktan sonra çerçevelenecek ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde sergilenecek." diye konuştu.

Katılımcılar eserde imzalarının olmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

Samsun Kültür Yolu Festivalinde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak

Samsun Kültür Yolu Festivalinde kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun Kültür Yolu Festivali#Samsun#Onur Anıtı Ve Atatürk

BAKMADAN GEÇME!