Samsun 'da korkunç olay! Annesini darbeden ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, dün Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Kenan Sandıkçı ile annesi Gülhatun Sandıkçı (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evde bulunan lise öğrencisi T.C.S., araya girerek annesini darbettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ali Kenan Sandıkçı’yı engellemek istedi. Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S.’nin ifadesinde “Ağabeyim uyuşturucu bağımlısı ve çok fazla suç kaydı var. Annemi dövdü. Ben de araya girerek ayırmak istedim beni de itti. Annemi öldürecek sandım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.