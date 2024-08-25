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Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza! 3 can kaybı, 10 yaralı

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#Samsun#Ankara#Kaza
Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza 3 can kaybı, 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:27

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza 3 can kaybı, 10 yaralı

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza 3 can kaybı, 10 yaralı

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Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza 3 can kaybı, 10 yaralı

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#Samsun#Ankara#Kaza

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