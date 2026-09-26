Samsun açıklarında İHA'ya ait kuyruk parçası bulundu

Samsun’un Yakakent ilçesinde deniz yüzeyinde insansız hava aracına (İHA) ait kuyruk parçası bulundu.
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Olay, Yakakent ilçesi Dikmen mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin insansız hava aracına ait kuyruk parçası olduğunu belirledi. Ekipler, parçayı bulunduğu noktadan alarak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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