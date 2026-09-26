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Samsun açıklarında İHA'ya ait kuyruk parçası bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Yakakent#İHA
Samsun açıklarında İHAya ait kuyruk parçası bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 13:37

Samsun’un Yakakent ilçesinde deniz yüzeyinde insansız hava aracına (İHA) ait kuyruk parçası bulundu.

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Olay, Yakakent ilçesi Dikmen mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin insansız hava aracına ait kuyruk parçası olduğunu belirledi. Ekipler, parçayı bulunduğu noktadan alarak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Samsun#Yakakent#İHA

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