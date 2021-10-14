Fotoğrafını çektiği 5 CHP’li arkadaşının hepsinin ‘saçsız’ olmaları kareyi görenleri gülümsetti. Kendisi saç sorunu yaşamayan Erdoğdu, fotoğrafının altına, “Şampuan reklamı yıldızları” diyerek gönderme yaptı. Ön sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, arkada İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın gülümseyerek verdiği pozun altına yorum yapan Tanal, “Tarak ve şampuana hayır” diye yazdı.
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