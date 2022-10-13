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Şampiyonun yavruları rekor kırdı

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#Tigem#Tay#AT
Şampiyonun yavruları rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirdi. Müzayedede, şampiyon Özgünhan’ın yavruları 'Akatahan' ve 'Ahen' tayları rekor fiyata alıcı buldu.

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Safkan Arap atı yetiştiriciliğini Osmanlı’dan bu yana sürdüren ve kayıt altındaki gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşu olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yaptı. Safkan Arap atı varlığı olarak dünyada 1’inci sırada yer alan TİGEM tarafından gerçekleştirilen müzayedede, Malatya/Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 elit safkan satıldı.

TARİHE GEÇTİLER

Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı şampiyon Özgünhan’ın yavruları ‘Akatahan’ ve ‘Ahen Tay’ oldu. ‘Akatahan’, Mehmet Yıldız tarafından 2 milyon TL’ye, ‘Ahen Tay’ ise Mücahit Yıldızhan tarafından 1 milyon 200 bin TL’ye satın alındı. TİGEM’in en yüksek fiyatlı satışı daha önce 1 milyon 200 bin TL ile ‘Cevher Tay’ olmuştu. ‘Akatahan’, 2 milyon TL’ye satılarak bu rekoru kırmış oldu. Müzayedede 15 safkan, ortalama 681 bin TL fiyatla alıcı bulmuş oldu. Böylece toplam 10 milyon 220 bin TL ile rekor gelir elde edildi. TİGEM, bu müzayede ile ‘toplam satış geliri’, ‘satış ortalaması’ ve ‘en yüksek bedelle alıcı bulan tay’ kategorilerinde tarihi rekora imza attı.

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#Tigem#Tay#AT

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