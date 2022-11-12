Şampiyonu kapmasınlar

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Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Selahattin Erdoğmuş ve devlet memuru Gülsüm Erdoğmuş’un iki çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Yağız Kaan, Bursa Saadettin Türkün Ortaokulu’nda 6’ncı sınıf öğrencisi. Anaokulunda başladığı satrançta ilk büyük başarısı 2019 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda 8 yaş birinciliğiydi. Sonra başarılar art arda geldi. 11 yaşında dünyanın en genç Uluslararası Usta’sı (IM) unvanını aldı.

HEDEFİ ‘BÜYÜK USTA’LIK

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen IM unvanını alabilmesinde bu zamana kadar kazandığı 75 madalya ve 40 kupanın katkısı büyük oldu. Yağız Kaan’ın şimdiki hedefi dünyanın en genç ‘büyük usta’sı olmak. Eğer bunu başarırsa bugün 31 yaşında olan Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’in 13 buçuk yaşındayken ulaştığı bu unvana ondan bile daha erken sahip olacak.

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BİZİM MARŞIMIZ ÇALSIN

Baba Selahattin ve anne Gülsüm Erdoğmuş, Yağız Kaan’ın dünya tarihinde kırılması zor bir rekora daha çok yaklaştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Oğlumuzun rekorunu büyütme potansiyeli var. Bunun için 1 yıldan az bir sürede uluslararası büyük turnuvalara katılması gerekiyor. Memur bir aile olarak yurt dışındaki turnuvalara katılmak bizim için ciddi maliyetli. Bu konuda Türkiye Satranç Federasyonu’ndan gerekli desteği bekliyoruz.Almanya Satranç Federasyonu Yağız’a ülkesi adına yarışması için teklifte bulundu. Bu teklifte vatandaşlık hakkından tutun da okuyacağı okul bile ayarlanmış. Ama ailesi olarak biz Yağız’ın daha önce birçok kez olduğu gibi uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşı’nı çaldırmasını istiyoruz.”

TSF’DEN CEVAP GELDİ: YAĞIZ’A GEREKEN DESTEĞE HAZIRIZ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ailenin çağrısına şu sözlerle yanıt verdi: “Yağız’ı turnuvalara göndereceğiz. Aralıkta Barcelona’da bir turnuvaya katılacak. Yağız’ın başarıları arttıkça farklı ülkelerden gelen teklifler olması normal. Bu ülkelerin tekliflerine karşı bizim de iyi olanakları sunmamız gerekiyor. Bunu sağlarsak hiçbir sporcumuz başka ülkeye gitmez.”

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ULUSLARARASI USTA NEDİR?

Satrançta FIDE tarafından belirlenen sırasıyla CM, FM, IM, GM kısaltmasıyla bilinen 4 farklı unvan var. Bu unvanlar Satranç oyuncusunun müsabakalarda topladığı Elo ismi verilen puanlara göre veriliyor. Uluslararası Usta olmak için 2 bin 400 puan ve 3 norm gerekiyor.