Şampiyonu ‘düşmanımın dostusun’ diyerek öldürmüşler

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İstanbul’da, 12 Kasım 2022’de Kağıthane’de otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Bayram Diril (28), yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosiklet yarışmalarında şampiyonlukları ve birçok ödülü olan Bayram Diril, hayatını kaybetti.

KİMLİK NEDENİYLE HUSUMET ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Murat Deniz, Fırat Deniz, Sezer Çakmak ve Mert Kaya’nın da arasında bulunduğu 8 sanığın 7 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi. İddianameye göre, liderliğini Barış Boyun’un yaptığı silahlı suç örgütünün yöneticisi olan Beratcan Gökdemir’e bağlı hareket eden ve cinayetten aranan Ramazan Akyüz, Türkiye’de rahatça dolaşabilmek veya sahte evrak düzenleyerek yurtdışına çıkabilmek amacıyla kendisine fiziki olarak çok benzeyen Bayram Diril’in kardeşi Bilal Diril’in kimliğini istedi. Bilal Diril kimliğini vermeyi kabul etmeyince, Beratcan Gökdemir ile Diril ailesi arasında husumet oluştu. Bu süreçte ‘Hacı Muro’ lakaplı Murat Deniz ile Fırat Deniz, Diril ailesinin yanında yer aldı. Ancak Gökdemir ile Diril ailesinin barışması üzerine Murat Deniz, Bayram Diril’e tepki gösterdi ve eskiden dost olan bu kişilerin arası bozularak husumet oluştu. Murat Deniz liderliğini yaptığı suç örgütüne talimat vererek, eski dostu yeni düşmanı olan Bayram Diril’in sahibi olduğu işyerlerine silahlı saldırı düzenledi. Daha sonra Murat Deniz’in talimatıyla Bayram Diril’in otomobiline GPS cihazı yerleştirildi. Olay tarihinde GPS’ten takip ettikleri Bayram Diril’in otomobilinin kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen sanıklar, gerçekleştirdikleri silahlı saldırının ardından olay yerinden motosikletle kaçtılar.

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KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu olaydan 8 ay sonra 4 Temmuz’da, İstanbul Bahçelievler’de otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, kendisini takip eden bir otomobilden açılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis yaptığı incelemede, cinayeti Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi ve ‘Fistanlı Dalton’ lakaplı Murat U.’nun işlediğini belirledi.