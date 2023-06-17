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Şampiyonluk Kupası Köşk’te

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#ERDOĞAN#Şampiyon
Şampiyonluk Kupası Köşk’te
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray futbol takımının yöneticilerini, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ederken, heyettekilerle sohbet etti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman AşkınBak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti. 

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#GALATASARAY#ERDOĞAN#Şampiyon

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