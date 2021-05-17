Şampiyonluk gecesi bekçilerle taraftarın gerilimi

SPOR Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından İstanbul’da taraftarlar sokağa döküldü. Bekçiler ve polis, kutlama yapan taraftarlara sokak kısıtlaması olduğunu söyleyerek evlerine dönmeleri çağrısı yaptı. Bazı yerlerde taraftarlarla bekçiler arasındaki gerilim tırmandı. Gerilimin tırmandığı yerlerden biri de Eyüpsultan’dı. Eyüpsultan’da toplanan taraftar topluluğuna polis ve bekçiler evlerine dönmelerini istedi. Bu sırada taraftarlarla aralarında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Bekçiler peş peşe havaya ateş açarak gruba müdahale etti. Yine Eyüpsultan’da bir sokakta iki taraftara bekçiler müdahale etti. Bir kişi kelepçelenirken, kendilerine direnen diğer taraftarı da darp etti. Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar bekçilere büyük tepki gösterdi. Polisi arayan vatandaşlar bekçilere müdahale edilmesini istedi. Gelen polisler olaya müdahale etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

CHP’DEN BEKÇİ SORULARI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi vererek bekçi yetkilerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği günden bu yana, çok sayıda bekçi şiddeti vakası yaşandığını belirten Taşçıer, önergesinde özetle şunları aktardı: “Bekçilerin sürekli vatandaşları hakaretlerle darp ettiği ve silah kullandığı görüntülerinin ortaya çıkmasının bir sorun olduğu kanaatinde misiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, kolluk personelinin özel hayatının gizliliği ve kişisel verilerinin ihlali bahanesiyle yayınladığı, kamusal olaylarda ‘ses ve görüntü kaydı alınmasının engellemesi hakkındaki genelge, son dönemde artış gösteren bekçi şiddetinin görüntülenmemesi gerekçesiyle mi hazırlanmıştır?

AÇILAN SORUŞTURMA VAR MI?

Bekçiler hakkında orantısız güç kullanımı, vatandaşın darp edilmesi, işkence ve kötü muamele, belirlenmiş şartlar haricinde silah kullanımı, hakaret gibi konularda açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Bekçilik ile ilişiği kesilmiş görevli var mıdır? Verilen eğitimin yeterli olduğunu ve ilgili kanun hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyor musunuz? Batman’da 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak şiddet uygulayan bekçiler hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?” (Umut ERDEM/ ANKARA)

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