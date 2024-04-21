Şampiyonlarla kahvaltı

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Kahvaltıya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda geçtiğimiz yıl 500 tam puan alıp, İstanbul’da bir okula yerleşen şampiyonlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve şampiyonların tercih ettikleri okulların idarecileri katıldı.

Köklü liseleri tercih eden şampiyonların yer aldığı etkinlikte konuşan Bakan Kacır, kendisinin de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduğuna dikkat çekerek salondaki şampiyonlara şöyle seslendi: “Salona girdiğim andan itibaren tanıştığım her gençle gelecek adına beni umutlandıran bir özgüven gördüm. Ümit ediyorum ki bundan sonra sahip olduğunuz iddia ve özgüven sizi kendi hedeflerinize ve hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerine, geleceğe taşıyacak. Dünyanın hızla dönüştüğü bu çağda, bu dönüşümü gencecik insanlar ortaya çıkarıyor. Temmuz ayında TÜRKSAT 6A’yı uzaya göndereceğiz ve kendi haberleşme uydularını yönetebilen 11 ülkeden biri olacağız. Sonrasında ay misyonumuzu gerçekleştireceğiz.”