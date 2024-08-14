Şampiyonların tercihi

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DEPREMZEDE ARDA’DAN TEK TERCİH

- Depremde evleri zarar gören, Elazığ’da 5 ay kaldıktan sonra ailesiyle Malatya’ya dönen Arda Taşdemir, mezun olduktan sonra geçen yıl girdiği YKS’de ilk 5000’de yer aldı. Tercihte bulunmayarak tekrar sınava hazırlanan Taşdemir, bu yıl Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) sayısal kısmında birincilik elde etti. Arda, tercih sürecinde sadece Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini yazarak tek tercih yaptı. Dün açıklanan sonuçlarda ise istediği bölüme yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

DOKTOR OLACAK

- Sevgi Kırmızıbekmez (YDT Almanca birincisi): İlk tercihim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ydi. Oraya da yerleştim. Marmara Üniversitesi Tıp, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi gibi tercihler yapmıştım. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Güzel bir öğrencilik hayatı yaşayıp, derslerimi başarıyla bitirip iyi bir doktor olmak istiyorum. Almancadaki başarımı Almanya’da staj ve Erasmus olanaklarını araştırarak değerlendirmeyi hedefliyorum.”

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EKONOMİ OKUYACAK

- Berra Kuruş (AYT eşit ağırlık birincisi): “Boğaziçi, Koç ya da Sabancı Üniversitesi’nde ekonomi okumak istiyordum. Tercih döneminde üniversiteleri ziyaret ettim. Aslında aklımdaki bu üç üniversiteyi de beğendim fakat Boğaziçi Üniversitesi’nin daha ağır bastığını fark ederek ilk tercihime orasını yazdım ve üniversitenin ekonomi bölümüne yerleştim. Boğaziçi hem köklü bir okul olmasıyla hem sağladığı imkanlar hem de konumu nedeniyle bana daha cazip geldi. Yeni eğitim dönemi için çok heyecanlı ve mutluyum.”

İLK TERCİHİ ODTÜ’DE

- Süleyman Mete Genç (TYT birincisi): “Zaten bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ve aklımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi vardı. O nedenle Türkiye 375’incisi olduğum AYT sayısal alanından tercih yaptım. İlk tercihim olan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. Toplamda üç tercih yapmıştım. Diğerleri de Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilgisayar mühendisliği bölümleriydi. İlk tercihimin geleceğini biliyordum.”

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BOĞAZİÇİ’NİN KAMPUSU

- Fatih Emre Düzcan (AYT sözel birincisi): “Sözelden birinci oldum ama tercihimi eşit ağırlık puanımla yaptım. Orada da Türkiye 233’üncüsü olmuştum. Hedefim Galatasaray ya da Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi ya da hukuk okumaktı. Boğaziçi Üniversitesi’nin ekonomi bölümüne yerleştim. Üniversitenin kampus ortamı, sunduğu sosyal imkanlar ve kariyer hedeflerim bu tercihi birinci sırada yapmamda etkili oldu. Artık yeni hedefler için çalışacağım.”