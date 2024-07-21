Şampiyonlara çok yakışacak: Paris’e bu kıyafetlerle gideceğiz

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Tokyo 2020’nin ardından Team Türkiye sporcularını Paris 2024 Olimpiyatları’nda donatacak koleksiyon yine Vakko tarafından hazırlandı. Görücüye çıktığı andan itibaren sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan koleksiyonda sporun dinamik ruhu, Türk bayrağı ve ev sahibi şehir Paris’ten ilham alındı. Vakko tarafından hazırlanan koleksiyonda sporcuların her aşamada şampiyon gibi görünmeleri ve hissetmeleri hedeflendi.

TEK TEK ÖLÇÜ ALINDI

Seyahat ve seremoni kıyafetlerini kapsayan iki farklı kategoriden oluşan Paris 2024 Team Türkiye koleksiyonunda; her iki kategoride, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan farklı takımlar yer alıyor. Vakko’dan yapılan açıklamada, “Amacımız Türk bayrağını taşıyan sporcularımızın her adımda kendilerini şampiyon hissetmeleri. Kıyafetler için sporcuların tek tek ölçüleri alındı” mesajı verildi.

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BAYRAĞIMIZI ONLAR TAŞIYACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak. Tokyo 2020’de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu. Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye’ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

MODERN ÇİZGİLER

- Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu tasarımlara barışın simgesi gökyüzü mavisi eşlik ediyor.

- Koleksiyonda dikkat çeken dikey ve yatay çizgiler ise, tasarımlara dinamik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, sporcularımızın madalya yolundaki başarılarının da sürekliliğini simgeliyor.

- Seyahat ve seremoni kıyafetlerinin sol üst kısmına işlenen Türk bayrağı ve renkli halkalardan oluşan özel nakışlar ise, ev sahibi ülke Fransa ve diğer tüm katılımcı ülkelere dostluk, barış ve sevgi mesajı niteliğinde.