Şampiyonlar buluşması

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Türkiye genelindeki 352 şampiyondan 77’si İstanbul’daki okullardan çıkmıştı. Bu öğrencilerden 60’ı düzenlenen programda yerini aldı. Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür şunları söyledi:

GELECEĞİ PLANLAYACAKLAR

“Sevgili gençler, ülkemizde ulusal bir sınav yapıldı ve bu sınavda siz tüm soruları doğru yanıtladınız. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için sürekli olarak azim ve çalışma içinde olmanız gerekiyor. Şimdi hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Diğer yandan anne ve babalara da seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın değeri cevap seçeneklerini doğru işaretlemeleriyle ölçülemez. Çocuklarımızın bunun çok ötesinde farklı beceri ve yetkinlikleri var. Bizim görevimiz tüm çocuklarımızın yeteneği ve ilgisi doğrusunda onları yarınlara taşımak. Ayrıca yaşadığımız 21’inci yüzyılda sadece bilgiye sahip olmak yeterli değil. Bu dijital çağda bugünü değil yarını da planlayan gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada öğrencilerimizin büyük bir yetkinliği ve potansiyeli bulunuyor. Alacakları eğitimlerle ülkemizi geleceğe onlar taşıyacak.”