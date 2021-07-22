Şampiyondan acı haber

Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor’da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük (27), evinde ölü bulundu. Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, “Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük’ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.



AVRUPA’NIN EN İYİ BOKSÖRÜ

Resul Küçük’ün cenazesi dün gönderildiği memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi. Küçük’ün ölüm nedeni henüz netleşmedi. 2010 yılında Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Resul Küçük, 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da ‘Avrupa’nın En İyi Boksörü’ ödülünü almıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara